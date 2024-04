Prasówka z całego tygodnia 14.04.2024 w Rumi. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Znamy oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024. Z danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą jasno wynika, kto uzyskał największe poparcie wyborców w powiecie wejherowskim. Zobacz, kto otrzymał mandat do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poznaj wyniki głosowania w wyborach samorządowych do rady powiatu.

Piłkarzy Arki Gdynia czeka bardzo trudne i ważne spotkanie w rozgrywkach Fortuny 1. Ligi. Lider tabeli zagra na wyjeździe z Motorem Lublin, który wciąż może myśleć o bezpośrednim awansie do PKO Ekstraklasy. Żółto-Niebiescy wygrywając ten mecz zrobią z kolei bardzo duży krok w kierunku krajowej elity.

20 mandatów dla Koalicji Obywatelskiej, 10 mandatów dla Prawa i Sprawiedliwości oraz 3 mandaty dla Trzeciej Drogi. Państwowa Komisja Wyborcza podała ostateczne wyniki do sejmiku województwa pomorskiego. Kto znalazł uznanie w oczach wyborców na Pomorzu?

Dwoje kandydatów miały wybory na wójta gminy Linia. Zwyciężył 41-letni Tadeusz Klein z KWW Wspólnie Możemy Więcej, który uzyskał 53,26 procent poparcia. Tym samym dojdzie do zmiany na stanowisku wójta, którym nie będzie już 55-letnia Bogusława Engelbrecht.

63,88 proc. poparcia uzyskał dotychczasowy burmistrz Rumi Michał Pasieczny, który przez kolejne 5 lat będzie pełnił urząd burmistrza. Jego kontrkandydaci łącznie uzyskali niemal tyle głosów, co sam zwycięzca. Inaczej sprawa wygląda w Redzie, gdzie 21 kwietnia 2024 roku czekać nas będzie druga tura wyborów.

Państwowa Komisja Wyborcza podała już oficjalne wyniki wyborów do Rady Powiatu Wejherowskiego. Jest wiele osób powracających, w tym kończąca kadencję starosta Gabriela Lisius, która uzyskała jednocześnie największe poparcie w całym powiecie.

Aleksandra Dulkiewicz mieszka z córką w otoczeniu gdańskiej architektury, gdzie historia przeplata się z nowoczesnością. Mieszkanie prezydent Gdańska zlokalizowane jest w jego sercu, nieopodal klimatycznej starówki. Zobacz, jak na co dzień żyje osoba, która stoi na czele miasta nad Motławą i zwyciężyła w wyborach samorządowych 2024 w pierwszej turze. Tak mieszka Aleksandra Dulkiewicz.

Rafał Trzaskowski mieszka w popularnej dzielnicy stolicy. Zobacz, jak żyje na co dzień prezydent Warszawy z żoną, dzieciakami, psem i papugą. Zaglądamy do 100-metrowego domu Rafała Trzaskowskiego w starym bloku nieopodal stacji metra.

– Trzecia Droga pokazała, że wynik z jesiennych wyborów to nie był przypadek. To nie było jednostkowe wydarzenie, ale trwała tendencja – powiedział i.pl minister infrastruktury, wiceprezes PSL Dariusz Klimczak. W ocenie ministra Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz to „duet przyszłości polskiej polityki”.