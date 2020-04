Felieton Jerzego Budnika. "Bunt samorządowców"

Tak to można nazwać. Uczestniczy w nim coraz więcej samorządowców z całej Polski, także z naszego terenu. I żeby nie było wątpliwości, ja ich argumenty doskonale rozumiem i popieram. Chodzi o szeroko już komentowane naciski na samorządy, by udostępniły Poczcie Polskiej spisy wyborców ze swojego terenu. Tu nawet nie chodzi o to, że pisma w tej sprawie samorządowcy otrzymali w środku nocy drogą elektroniczną i że nie były one w ogóle podpisane. To można jeszcze wytłumaczyć zwykłym przeoczeniem osoby odpowiedzialnej za korespondencję, chociaż w tak poważnej instytucji nie powinno się to zdarzyć. Zresztą błąd ten po czasie naprawiono. Zdecydowanie ważniejsze jest to, że wciąż nie jest przesądzone kiedy i w jakiej formule odbędą się wybory prezydenckie. Na dziś obowiązuje termin 10 maja, wyznaczony przez panią marszałek Sejmu, ale nie jest tajemnicą, że jest on zagrożony. Formuła głosowania też nie jest jeszcze przesądzona. Jak już pisałem w jednym z wcześniejszych felietonów, zależy to od tego, czy Senat przyjmie propozycje Sejmu, by głosowanie było wyłącznie korespondencyjne („kopertowe”), a jeśli odrzuci, czy Sejm zdoła je przywrócić.