Koncert świąteczno-noworoczny w Rumi. Usłyszymy polskie kolędy i znane świąteczne piosenki

- W koncercie usłyszmy najpiękniejsze polskie kolędy m.in. "Wśród nocnej ciszy" , "Przybieżeli do Betlejem",

czy "Pójdźmy wszyscy do stajenki " oraz znane na całym świecie piosenki świąteczne m.in. "White Christmas",

"Let it snow" oraz "Winter wonderland", a także przeboje musicalowe m.in. "I Don't Know How to Love Him"

z musicalu "Jesus Christ Superstar" czy "Śnić sen" z musicalu "Człowiek z La Manchy" - mówi Marek Gerwatowski dyrektor artystyczny Rumskich Spotkań Muzycznych.