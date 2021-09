Lekkoatletyczny Mityng Gwiazd – Rumia 2021. Małgorzata Hołub-Kowalik i Kacper Lewalski zwycięzcami swoich biegów

- Na początku mojej kariery nikt mi nie mówił, że jestem wielkim talentem. Natomiast to do czego doszłam zawdzięczam tylko ciężkiej pracy. Nie jestem bardzo wysoka. Moje warunki fizyczne nie wskazywały na to, że mogę bardzo szybko biegać. Ale jestem bardzo pracowita – mówi polska lekkoatletka. - Do spełnienia swoich marzeń dążyłam za wszelką cenę. W 2012 roku nie pojechałam na IO do Londynu. Było mi okrutnie smutno. Powiedziałam sobie, że co by się nie działo, to na następne pojadę. I się udało. W Rio de Janeiro naszym planem było wejście do finału. Wtedy jeszcze nie mogłyśmy walczyć o medale. Ale stopniowo wchodziliśmy na ten szczebel, aby zdobyć złoto. Czekałam na to 18 lat. Dlatego w sporcie trzeba być cierpliwym, mieć pokorę, ale przede wszystkim trzeba ciężko pracować - podkreśla Małgorzata Hołub-Kowalik.