Prasówka z kwietnia 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Rumi? Bądź na bieżąco

To niezwykła okazja, aby zobaczyć, jak obecnie wyglądają panie, które tytuły Miss Polski zdobyły ponad 20 lat temu! Przez 35 lat konkurs Miss Polski wyłaniał nie tylko piękno, ale także tworzył silną rodzinę laureatek. W Warszawie odbył się bankiet z okazji tej wyjątkowej rocznicy. To pierwsze spotkanie wszystkich Miss od lat 90. Kolacja, pamiątkowe szarfy i kosmetyczne upominki sprawiły, że wieczór był pełen wzruszeń i radości. Zobaczcie galerię zdjęć.

Etui Karla Lagerfelda do iPhone'a 15 Plus zostało ...

Do kogo trafi korona i tytuł najpiękniejszej 2024 roku? Wielki finał coraz bliżej. Póki co trwają intensywne przygotowania, a kandydatki biorą udział w kolejnych sesjach. W Hotelu SPA Faltom odbył się tegoroczny półfinał konkursu. Wyłoniono finalistki do tytułów Miss Woj. Pomorskiego oraz Miss Nastolatek Woj. Pomorskiego. Prawie 90 uczestniczek walczyło o awans do finału konkursu.

Niedzielna interwencja policjantów i straży pożarnej na terenie jednej z posesji w Płaczewie (powiat wejherowski) faktycznie miała związek z czyjąś śmiercią, o której pierwszy poinformował "Dziennik Bałtycki". Nieoficjalnie mówiło się o prowadzonych poszukiwaniach i znalezionych pod garażem zwłokach. Teraz informacje te się potwierdzają.