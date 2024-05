Przegląd tygodnia z 5.05.2024 w Rumi. Najważniejsze wydarzenia od 28.04 do 4.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Rumia, 5.05.2024. 28.04 - 4.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Codziennie interweniują przy sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zawsze są tam, gdzie ktoś potrzebuje pomocy i to nie tylko tej związanej z pożarem. 4 maja obchodzimy Dzień Strażaka. To moment, aby zatrzymać się i podziękować tym, którzy oddali się tej niebezpiecznej służbie. To także odpowiedni dzień, by wspomnieć początki tej instytucji.

Półfinał konkursu Miss Polski właśnie dobiegł końca! Tegoroczna edycja ma wyjątkowy charakter, gdyż to już 35. raz będziemy wybierać najpiękniejszą Polkę. Hotel Kolumna Park witał aż 59 utalentowanych i pięknych kobiet z całej Polski, spośród których wyselekcjonowano 32 finalistki. To wyjątkowy moment, pełen emocji i oczekiwań, który prowadzi nas ku wyborowi godnej reprezentantki naszego kraju.