Rumia. Opel zderzył się z autobusem. 4 pasażerów trafiło do szpitala

Do wypadku doszło w czwartek, 18 czerwca, około godziny 7:30 w Rumi na ul. Pomorskiej. Policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że samochód osobowy zderzył się z autobusem.

- Na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy wyjaśniali okoliczności zdarzenia. Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że kierowca samochodu opel podczas włączania się do ruchu najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu autobusowi, w wyniku czego doszło do zderzenia. Policjanci zbadali kierowców alko-testem, byli trzeźwi. Czworo pasażerów autobusu zostało przetransportowanych do szpitala - informuje asp. sztab. Anetta Potrykus, oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie.