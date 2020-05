Rumia. Zmiany w organizacji ruchu w związku z budową Węzła Janowo

36 nowych zachorowań na koronawirusa. Łącznie 50 w niedzielę

Ministerstwo Zdrowia informuje o 222 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, z czego 36 osób to mieszkańcy Pomorza. Rano podało informację o 122 nowych potwierdzonych przypadkach zakażeń koronawirusem, z czego 14 osób to mieszkańcy województwa pomorskiego. To 50 potwierdzonyc...