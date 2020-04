Rumski samorząd walczy o fundusze norweskie jako jedyny z województwa pomorskiego

UM Rumia

Rumia jest jedynym miastem w województwie pomorskim i jednym z nielicznych w Polsce, które ubiega się o dotację z tzw. Funduszy Norweskich, w ramach programu „Rozwój lokalny”. Pracownicy tutejszego urzędu stworzyli zarys projektu, dzięki czemu gmina przeszła do drugiej tury konkursu, a następnie przeprowadzili konsultacje z udziałem mieszkańców. Wszystko po to, by móc wskazać obszary tematyczne, które najbardziej potrzebują dofinansowania. Stawką jest ponad 100 milionów euro.