Stacja Kultura w Rumi wśród Mistrzów Promocji Czytelnictwa za 2019 rok

Rok 2019 to czas pełen sukcesów zarówno pod względem bogactwa i różnorodności organizowanych wydarzeń jak i rosnącego zainteresowania działalnością biblioteki wśród czytelników. Biblioteczne statystyki jednoznacznie potwierdzają ten sukces. Z roku na rok przybywa czytelników i odbiorców wydarzeń. W 2019 roku Stację Kultura i filie odwiedziło prawie 130 tys. osób. Każdego miesiąca z oferty biblioteki korzysta niecałe 13 tys. czytelników. Regularnie wzrasta również ilość wypożyczanych książek. Te dane potwierdzają skuteczność prowadzonych działań promocyjnych i dostarczają powodów do satysfakcji.

- Niełatwo zostać Mistrzem Promocji Czytelnictwa, przy tak dużej konkurencji. Wiele zależy od zaangażowanych środków finansowych, sama kreatywność to niestety za mało, żeby zostać Mistrzem. Próbujemy sobie radzić , pozyskując dotacje z Ministerstwa Kultury, współpracując ze stowarzyszeniami i angażując wolontariuszy. Nasze wszechstronne działania, jak widać, przynoszą efekty, z czego jesteśmy bardzo dumni – podsumowuje Krystyna Laskowicz , dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi.

Ponadto w 2019 roku biblioteka pozyskała 90 tysięcy ze środków zewnętrznych pochodzących z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Muzyki i Tańca oraz od sponsorów. Dzięki pozyskanym środkom poszerzony został księgozbiór oraz przeprowadzone zostały autorskie projekty. W ramach grantów zrealizowany został projekt „Od mitu do fantasy”, którego jednym z rezultatów było wydanie antologii „Magia i cała reszta” zawierającej opowiadania napisane przez uczestników warsztatów. Kolejnym projektem zrealizowanym ze środków Instytutu Muzyki i Tańca to „Obłoki jasne nad tobą. Słowo. Obraz. Taniec.”, którego zwieńczeniem był spektakl taneczny ilustrujący poezję Pawła Huelle, w którym główną rolę odegrała rumska młodzież. Działania te spotkały się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców oraz przyczyniły się do promocji bibliotecznych działań na arenie ogólnopolskiej.