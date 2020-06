Boże Ciało 2020. Gdzie odbędą się procesje w Rumi?

Boże Ciało to święto nawiązujące do ostatniej wieczerzy, podczas której Chrystus przemienił chleb w Ciało Boże, a wino w Krew. Obchody tego święta przypadają zawsze w czwartek - 60 dni po Wielkanocy.

Uroczystość Bożego Ciała została ustanowiona w 1264 roku przez ówczesnego papieża Urbana IV. Święto Ciała i Krwi Chrystusa należy do świąt nakazanych w kościele katolickim, co oznacza, że wierni są zobowiązani do uczestniczenia tego dnia w nabożeństwie. Warto wspomnieć, że tego dnia w całej Polsce odbywają się liczne procesje. W tym roku jednak z powodu pandemii koronawirusa nie zobaczymy tłumy wiernych i dekoracji z kwiatów na ulicach. Procesje odbywać się będą głównie na terenach kościelnych.