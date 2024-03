Kradzież w Rumi. Z garażu zniknęły opony, radio i felgi. Jednak włamywacza namierzyła ofiara i zaczęła śledzić jego auto PWN

Włamania i kradzież do garażu w Rumi wyjaśniona w szybkim tempie, bo nocnego złodzieja pomógł namierzyć... poszkodowany. 45-latek zabrał fanty za ok. 10 tysięcy złotych i musi za to odpowiedzieć. Samochód nocnego "gościa" namierzyła jego ofiara. Zgłaszający śledził mężczyznę i na bieżąco informował policjantów z Rumi. Ci nie mieli problemów, by go złapać.