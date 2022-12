Choinkowy biznes w Rumi. Najpierw ukradli handlowcom tuby, potem próbowali im je sprzedać Artur Baran

Do niecodziennego zdarzenia doszło w niedzielę (11.12.2022 r.) na terenie Rumi. Policjanci zatrzymali 24-latka podejrzanego o kradzież tub do pakowania choinek. Jak się okazało, wraz z 23-latnim bratem, chcieli sprzedać skradzione rzeczy pokrzywdzonym, które wcześniej … mieli im je ukraść. Mężczyźni usłyszeli łącznie 4 zarzuty. Grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.