Myślenie to główny czynnik decydujący o wygranej. Dawid Ośródka o grze Hex - Mine

Aktualnie skupiam się głównie na mechanice gry, czyli sposobie w jaki działa gra, jakie są reguły, zasady. Najważniejsze jest to, aby gra była zbalansowana, tak by gracze mieli poczucie realnego wpływu na jej przebieg. Liczą się głównie ich decyzje, nie losowość, chociaż występuje ona w grze w pewnym stopniu. Wówczas jest ciekawiej, nie można grać na pamięć, każda gra jest inna. Pewne zdarzenia, które ciężko przewidzieć, pojawiają się w zależności od sytuacji. Jest to gra strategiczna , wymaga zatem myślenia i to ma być tym głównym czynnikiem decydującym o wygranej. Gra nie zawiera kostek, nie są one potrzebne

Jak wygląda przebieg gry?

W Hex-Mine może grać od 2 do 6 osób. Celem gry jest zdobycie jak największej ilości złota i powrót do miejsca startowego w określonym momencie, zanim kopalnia się zawali. Gra jest podzielona na rundy, możemy wybrać rozgrywkę krótką, średnią lub długą. Gra krótka to 5 rund – do końca piątej trzeba więc zdążyć wrócić. Jeżeli ktoś nie zdąży, to nawet jeżeli ma najwięcej złota, przegra. Spośród osób, które zdążą wygrywa ta, która ma najwięcej złota.

Każda runda podzielona jest na kolejki, w których możemy wykonywać różne akcje. Są to: dokładanie nowych kafelków, czyli rozbudowa krajobrazu, poruszanie się pionkiem (np. w celu przejęcia złoża). Mamy także specjalne karty akcji, które możemy zagrać na innego gracza, tzn. możemy mu taką kartę ofiarować, przy czym nie wie on, co na niej jest. Na takiej karcie może znajdować się coś dobrego, złego lub zależnego od kontekstu. Dana osoba może przyjąć lub odrzucić kartę. Jeżeli przyjmie, musi wykonać to, co na niej jest, jeżeli odrzuci – musi to zrobić osoba, która dała kartę. Czwarta akcja to zagranie ataku duchem. Następuje to w określonych okolicznościach. Duchem można atakować innych graczy i przejmować ich złoto czy żetony ruchu. Zasady mogą ulec zmianie.