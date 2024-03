Prasówka Rumia 30.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rumi nie minęło Cię nic ważnego

Wielkanoc to czas jajek, żurku i białej kiełbasy. Jednak po śniadaniu wielkanocnym możemy mieć ochotę na małą odmianę. Co zrobić na obiad wielkanocny? Zebraliśmy dla ciebie 7 propozycji na dania obiadowe na pyszne mięsa, którymi zaskoczysz swoich najbliższych. Sprawdź nasze przepisy na obiad wielkanocny.

Już niebawem na mapie stolicy Polski pojawi się nowa atrakcja, która – sądząc po popularności innych tego typu miejsc – przyciągnie tłumy zwiedzających. Najwyższy taras widokowy w Polsce ma szansę stać się turystycznym hitem. Co już wiadomo? Kiedy nastąpi otwarcie? Wszystkie najważniejsze informacje znajdziesz poniżej.

Arka Gdynia zagra na wyjeździe z Miedzią Legnica w sobotę (30.03.2024 r.) w meczu piłkarskiej Fortuny 1. Ligi. Kogo do gry na to spotkanie wybierze trener Wojciech Łobodziński? Czy żadne urazy zawodników nie skomplikują jego planu? Sprawdźcie przewidywany skład Arki Gdynia na mecz z Miedzią Legnica.

Prasówka 30.03 Rumia: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rumi. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

O pełnym sukcesów wyjeździe może mówić Zespół Tańca Spin z Rumi. Cztery podopieczne grupy wywalczyły łącznie 14 tytułów mistrzyń i wicemistrzyń podczas światowych zmagań w Dubrowniku. - To, co się wydarzyło, jest trudne do opisania słowami - komentuje zespół.