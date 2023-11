Prasówka z całego tygodnia 19.11.2023 w Rumi. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Rumia, 19.11.2023. 12.11 - 18.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Szkołą Podstawowa im. majora Henryka Sucharskiego gościła uczestników 22 Dyktanda Kaszubskiego - Królewiónka w Pałacu. W tegorocznych zmaganiach wzięła udział rekordowa liczba osób, bo aż 190 młodszych, nieco starszych i dorosłych osób podjęło wyzwanie, by zmierzyć się z pisownią kaszubską.

Nadmiar soli w diecie prowadzi do nadciśnienia i jego powikłań. Tymczasem niskosodowa dieta obniża ciśnienie krwi już w tydzień i to niezależnie od przyjmowanych leków. W rzeczywistości zmiana taka działa jak leczenie u 2 na 3 osób. By zmniejszyć spożycie sodu, unikaj tych „bomb solnych”! Sprawdź, które produkty zawierają najwięcej soli.