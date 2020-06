Rumia. Utrudnienia w ruchu na ul. Pomorskiej. Droga będzie zamknięta

W najbliższy weekend 20/21 czerwca drogowcy będą kłaść nawierzchnię bitumiczną. W związku z tym ul. Pomorska zostanie zamknięta dla ruchu kołowego.

- Od godziny 7 w sobotę (20 czerwca) do godz. 5 w niedzielę (21 czerwca) zostanie całkowicie wyłączony ruch ul. Pomorską od zjazdu do sklepu "LIDL" do ronda Unii Europejskiej. W niedzielę (21 czerwca) od godz. 5 do godz. 20 ulica Pomorska zostanie wyłączona całkowicie z ruchu kołowego - informuje Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.