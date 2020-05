Rumia. Zmienione zasady funkcjonowania Urzędu Miasta od 1 czerwca

Od poniedziałku, 1 czerwca Urząd Miasta Rumi funkcjonować będzie zgodnie ze zmienionymi zasadami. Zmiany wprowadzone zostaną w związku z ustabilizowaniem tempa przyrostu zachorowań na COVID – 19 w Polsce.

Zasady obsługi klientów Urzędu Miasta Rumi, które wejdą w życie 1 czerwca, są następujące:

• Wszystkie wchodzące do urzędu miasta osoby zobowiązane są do stosowania własnych środków ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice, rękawiczki). Wprowadzony został również obowiązek dezynfekcji dłoni dostępnym dla klientów płynem;

• Do dyspozycji klientów będzie wyłącznie zlokalizowane na kondygnacji „0” Biuro Obsługi Mieszkańców. Pracownicy pozostałych kondygnacji urzędu nadal będą pracować w trybie wewnętrznym. Jeśli okaże się, że sprawa wymaga kontaktu z pracownikiem danego wydziału lub referatu, wówczas zostanie on poproszony o podejście do Biura Obsługi Mieszkańców celem bezpośredniego obsłużenia klienta;