Studniówka 2020. Uczniowie ILO "Książąt Pomorskich" w Rumi zatańczyli poloneza |ZDJĘCIA, WIDEO

Podczas studniówki bawili się uczniowie klas maturalnych z ILO "Książąt Pomorskich" w Rumi z osobami towarzyszącymi oraz grono nauczycielskie i przedstawiciele rodziców. Wśród zaproszonych gości był także przedstawiciel starostwa powiatowego w Wejherowie.

- Przez 3 lata przygotowujecie się do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu, czyli egzaminu maturalnego. Chciałbym państwa zapewnić, że starostwo, jako organ prowadzący, wraz z panią dyrektor dołożyliśmy wszelkich starań, aby szkoła mogła się rozwijać, aby zostały stworzone, jak najlepsze warunki do waszego rozwoju - mówi Jacek Thiel , wicestarosta wejherowski.

- To wydarzenie zapada na długo o ile nie na zawsze w waszej pamięci. Bal studniówkowy jest tradycją chyba w każdej szkole średniej. Pięknie też wpisuje się w tradycje naszej szkoły, która nie tak dawno obchodziło 70-lecie istnienia. Wyjątkowy jest też z dlatego, bo przysłowiowe 100 dni dzieli was od jednego z najważniejszych egzaminów w życiu, egzaminu maturalnego, który też nazywany jest egzaminem dojrzałości. Dzisiaj zabawa, ale od jutra jeszcze bardziej intensywne przygotowania do egzaminu - dodaje Lucyna Penkowska, dyrektor ILO w Rumi.