Ukradli z drogerii perfumy warte 3,5 tys. zł. W pościg za złodziejami ruszyli policjanci

Pościg nie trwał długo i po przebiegnięciu kilkuset metrów policjanci zatrzymali obu domniemanych złodziei. Po chwili dobiegł do nich też trzeci mężczyzna, który okazał się funkcjonariuszem Krajowej Administracji Skarbowej w czasie wolnym od służby. Widział, jak dwaj sprawcy, z perfumami w rękach, wybiegli z drogerii i nie reagowali na wezwania do zwrotu ukradzionych przedmiotów.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 12 lutego w godzinach wieczornych w Rumi. Podczas patrolowania rejonu tutejszego centrum handlowego policjanci zauważyli, jak ze sklepu drogeryjnego wybiega dwóch mężczyzn, a tuż za nimi trzeci, krzycząc „Złodzieje!”. W ten sposób zaalarmował mundurowych, a ci nie zwlekali i sami ruszyli za uciekającymi.

Perfumy odzyskane, złodzieje w areszcie

W momencie zatrzymania mundurowi ujawnili porzucone podczas ucieczki perfumy, warte ok. 3500 zł. Skradzione przedmioty przekazali do sklepu, a zatrzymanych mężczyzn - 17- i 18-latka, którzy w trakcie całego zdarzenia byli też pod wpływem alkoholu - doprowadzili do komisariatu w Rumi.