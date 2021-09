W Rumi mieszkańcy mogą bezpłatnie zaczipować psa lub kota

Czipowanie polega na wstrzyknięciu za pomocą specjalnej strzykawki mikroskopijnego procesora (transpondera) pod skórę zwierzęcia. Zabieg ten jest całkowicie bezpieczny i trwa zaledwie kilka minut. Mieszkańcy Rumi, którzy chcą zaczipować swoje psy lub koty, mogą to zrobić bezpłatnie, ponieważ koszty pokrywa urząd miasta.

- Wystarczy zgłosić się z czworonogiem do jednego ze współpracujących z gminą weterynarzy. Po wykonanym zabiegu lekarz przekaże identyfikator zwierzęcia oraz dane właściciela pracownikom urzędu, którzy wprowadzają te informacje do bazy danych - informuje Urząd Miasta.

W Rumi dostęp do bazy zawierającej informacje o zwierzętach oraz ich właścicielach mają również strażnicy miejscy. Dzięki temu, gdy mundurowi natrafią na zbłąkanego psa lub kota, który jest zaczipowany, będą mogli go zidentyfikować i przekazać opiekunowi. To pozwala uniknąć odwożenia czworonoga do schroniska, co zazwyczaj wywołuje stres zarówno u zwierzęcia, jak i u właściciela.