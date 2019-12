Wspólnie śpiewali kolędy we Wspomożycielce [ZDJĘCIA]

Wszyscy, którzy mieli ochotę spędzić wieczór na kolędowaniu mieli ku temu okazję. W niedzielę, 29 listopada w rumskim sanktuarium odbyła się kolejna edycja wspólnego kolędowania.

W Rumi działa dużo zespołów wokalnych, jest dużo koncertów kolęd, wystąpień ale brakowało nam takiego wspólnego kolędowania

-mówi Katarzyna Januszewska, dyrektor chóru ,,Lira”.

Jest dużo osób, które chcą, a nie mają z kim pośpiewać. Smutno jest śpiewać samemu, wyszliśmy zatem naprzeciw osobom, które chciałyby to robić wspólnie

– dodaje dyrygent ,,Liry”.

W repertuarze niedzielnego spotkania znalazły się znane, klasyczne kolędy, takie jak:,,Pójdźmy wszyscy do stajenki” czy ,,Do szopy, hej pasterze”. Z chwili na chwilę przybywało chętnych do wspólnego śpiewania.

Od nowego roku chór ,,Lira” planuje kolejne muzyczne przedsięwzięcia.