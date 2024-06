Czerwiec w Rumi: Przegląd prasy z maja 2024 w Rumi, najważniejsze informacje miesiąca

Większość z nas ma w swoim domu, garażu, szafie na strychu czy na podwórzu sporo niepotrzebnych rzeczy. Niektórzy decydują się odzyskać przestrzeń i oddać za darmo te przedmioty innym ludziom. Meble, okna, ubrania i wiele innych rzeczy mieszkańcy Pomorza oddają całkiem za darmo. Zaglądając na popularny serwis ogłoszeniowy OLX, zebraliśmy ogłoszenia opiewające na... zero złotych. Dosłownie! Co dokładnie można zdobyć za darmo? Sprawdźcie w naszej galerii.

Centrum Hadlowe Port Rumia zamieniło się na jeden dzień w tor wyścigowy dla dzieci. Tak jest, to kolejna edycja akcji "Dziennika Bałtyckiego", w której maluchy w wieku od 3 do 7 lat mogły przeżyć niezapomnianą przygodę. Zawody rowerkowe w Rumi przyciągnęły mnóstwo uczestników i rodzin, a nasza misja - połączenie dobrej zabawy z edukacją - została spełniona

Niedzielne piłkarskie derby Trójmiasta pomiędzy Lechią Gdańsk i Arką Gdynia rozegrane zostaną z udziałem kibiców obu klubów. To będzie pierwsza taka sytuacja w historii na stadionie w Letnicy. Po raz ostatni mecz derbowy z trybun fani obu zespołów oglądali w październiku 2016 roku, a miało to miejsce w Gdyni.

W 2024 roku święto wszystkich dzieci łączy się z długim weekendem, co stwarza idealne warunki na wycieczkę w góry. Na jakie atrakcje z okazji Dnia Dziecka mogą liczyć najmłodsi? Polskie Koleje Linowe przygotowały kilka ciekawych wydarzeń, których nie możesz przegapić podczas podróży z dzieckiem w góry.

Ulewa i burza przeszły przez powiat kościerski. W Starej Kiszewie doszło do zalania posesji i konieczna była interwencja strażaków. Z kolei w Wilczych Błotach druhowie gasili pożar drzewa, w które uderzył piorun. Sprawdź, jaka będzie pogoda w najbliższych dniach.

Arka Gdynia wygrała z Zagłębiem Sosnowiec 1:0 w meczu Fortuny 1. Ligi. ten mecz z trybun gdyńskiego stadionu oglądało blisko dziesięć tysięcy widzów. Fani Arki wspierali piłkarzy i po meczu wspólnie cieszyli się z wygranej, która przybliża drużynę do awansu do PKO Ekstraklasy. Byliście na meczu Arki Gdynia z Zagłębiem Sosnowiec? Znajdźcie siebie na zdjęciach.

Gdy tylko pojawia się na niebie, tysiące ludzi zbierają się w różnych miejscach, by oglądać ten niezwykły spektakl. Tak było i tym razem. Zdjęcia zorzy polarnej, która pojawiła się nad Polską w ostatnie noce, niemal zalały internet! I nie ma się co dziwić. To jedne z najpiękniejszych widoków, jakie serwuje nam natura.