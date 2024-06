Tygodniowy przegląd prasy 16.06.2024: Rumia, 9.06-15.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Rumi

Ponad 30 poszkodowanych w zderzeniu busa z autobusem miejskim pod Wejherowem. W akcję zaangażowano służby z całego powiatu wejherowskiego, a także m.in. z Pucka, Gdyni i Gdańska. Grupa K9 Wojsk Obrony Terytorialnej prowadziła też poszukiwania w okolicznych lasach. To wszystko na szczęście tylko ćwiczenia - ratownicy, strażacy, policjanci i żołnierze uczestniczyli we wspólnym szkoleniu na wypadek katastrofy w ruchu drogowym.

Historie lotników z Kaszub, walczących w 1940 r. na brytyjskim niebie, przybliża najnowsza wystawa w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. To 13 wyjątkowych obrazów, opatrzonych krótkimi notkami biograficznymi każdego z bohaterów. Autor prac - Tadeusz Trocki - ma przy tym nadzieję, że będzie to jedynie pierwsza z wielu podobnych ekspozycji.

Magdalena Adamowicz z Koalicji Obywatelskiej oraz Piotr Müller z Prawa i Sprawiedliwości. Według danych z Państwowej Komisji Wyborczej to oni będą reprezentować Pomorze w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego. Na decyzję wyborców najdłużej czekać musiał jeden z liderów KO Janusz Lewandowski, który również uzyskał mandat. Do Parlamentu Europejskiego nie dostała się natomiast Anna Fotyga, „jedynka” z listy PiS na Pomorzu.

W niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu obejmującym woj. pomorskie Koalicja Obywatelska zdobyła 51,06 proc. głosów, Prawo i Sprawiedliwość - 28,07 proc., Konfederacja - 9,37 proc., a Trzecia Droga - 5,40 proc. Lewica jest na piątym miejscu z 34 570 głosami, czyli 4,65 proc - to dane PKW ze wszystkich komisji w tym okręgu. Głosowało 42,61 proc. wyborców.

Niedziela, 9 czerwca, miała bardzo rowerowy charakter dla wielu mieszkańców Pomorza. To w związku z Wielkim Przejazdem Rowerowym, którego 26. edycja objęła aż dziesięć miast i grupy z całego województwa pomorskiego. Do przejazdu można było dołączyć w dowolnym momencie, na wygodnym dla siebie dystansie.

Po raz 9. w Parku Miejskim w Wejherowie odbył się Bieg Superbohaterów. W tegorocznej odsłonie charytatywnej akcji wystartowało 700 zawodników w niekiedy bardzo wyszukanych strojach. Jak zawsze cel im przyświecał szczytny - zbierali w ten sposób pieniądze na leczenie małego Czarka z wrodzonym zniekształceniem stóp.

W Arce Gdynia dojdzie do zmian kadrowych, co będzie konsekwencją braku awansu do PKO Ekstraklasy i koniecznością rywalizacji w Fortunie 1. Lidze w sezonie 2024/25. Kto odejdzie, kto może odejść z zespołu żółto-niebieskich, a kto dołączy do drużyny? Jakie ruchy transferowe planuje Arka? Sprawdźcie. Tutaj będzie aktualizacja na bieżąco w zależności od pogłosek o tym, kto może odejść i gdzie, a kto może trafić do Arki.