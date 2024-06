Przegląd tygodnia z 2.06.2024 w Rumi. Najważniejsze wydarzenia od 26.05 do 1.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

„Skarby Kaszub - Nadole”, opisujący historię tytułowej wsi nad Jez. Żarnowieckim, został doceniony w ogólnopolskim konkursie programów telewizji lokalnych „To Nas Dotyczy”. - To jest pierwszy taki przypadek, że kaszubski program zdobył tak wysoką nagrodę - cieszy się Eugeniusz Pryczkowski, autor zwycięskiego materiału.

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ma swój charakterystyczny przebieg w postaci procesji ulicami miast i wsi. Uczestnicy zatrzymują się przy 4 ołtarzach ustawionych na wyznaczonej trasie. Dlaczego jest ich akurat tyle, a nie np. 3, nawiązując do Trójcy Świętej albo 12 - przywołując apostołów? Poznaj odpowiedź.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rumi. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Przedstawiciele ponad 30 instytucji z 22 krajów i z 4 kontynentów odwiedzili Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie w ramach International Week, organizowanego przez Powiślańską Szkołę Wyższą. Spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń na międzynarodowym poziomie.

Podczas środowej konferencji prasowej Minister Edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała dwa nowe programy wsparcia dla szkół i przedszkoli, które mają na celu rozwijanie działań kulturalnych i edukacyjnych. Jednym z nich jest program „Podróż z klasą” skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dzięki niemu placówki oświatowe będą mogły uzyskać 100 procent dofinansowania na organizację wycieczek szkolnych. Proces składania wniosków rozpocznie się 19 czerwca. Co trzeba wiedzieć?

Większość z nas ma w swoim domu, garażu, szafie na strychu czy na podwórzu sporo niepotrzebnych rzeczy. Niektórzy decydują się odzyskać przestrzeń i oddać za darmo te przedmioty innym ludziom. Meble, okna, ubrania i wiele innych rzeczy mieszkańcy Pomorza oddają całkiem za darmo. Zaglądając na popularny serwis ogłoszeniowy OLX, zebraliśmy ogłoszenia opiewające na... zero złotych. Dosłownie! Co dokładnie można zdobyć za darmo? Sprawdźcie w naszej galerii.

Rząd zmienia taktykę w sprawie podatku od aut spalinowych. Zamiast „karania” kierowców za jazdę samochodami napędzanymi tradycyjnymi paliwami, postanowił zachęcać do zakupu pojazdów elektrycznych, również tych z rynku wtórnego.

Źli chłopcy i ich monstra z piekła rodem. Ameryka nie załapała się na rycerzy, damy i turnieje. W zamian za to wymyśliła wyścigi na ćwierć mili, żel do włosów i „pin-up girls”. W ten sposób cywilizacja benzyny i spalin wydała na świat własnych herosów. Zbuntowanych i niepokonanych.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rumi, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.05 a 25.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kalendarz imprez i wydarzeń powiatu wejherowskiego [czerwiec 2024 roku]: gdzie się wybrać, co zrobić, co zobaczyć? | LISTA WYDARZEŃ”?