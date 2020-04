Felieton Jerzego Budnika. "Wielkanocne zamyślenie"

Nie tak to miało wyglądać. Wielkanoc to najstarsze, a przede wszystkim najważniejsze i najbardziej radosne święto chrześcijańskie, zarazem szczyt roku liturgicznego. Upamiętnia ono nie tylko mękę i śmierć krzyżową Chrystusa, ale i jego cudowne zmartwychwstanie. To fundament wiary wszystkich chrześcijan. Jak pisał św. Paweł w liście do Koryntian „A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał próżna jest nasza wiara”. Inaczej mówiąc nie miałaby sensu. Zrozumienie tajemnicy Zmartwychwstania jest bardzo trudne. Nie czuję się wystarczająco kompetentny, by zgłębiać tu ten temat. Zostawiam to teologom i biblistom. Oczywiście jeżeli wiara ma być rozumna, trudno przejść nad tą tajemnicą do porządku dziennego. Dla mnie to akt, a jednocześnie dar wiary. Zmartwychwstanie Chrystusa jest nadzieją na moje zmartwychwstanie i zbawienie. Nadaje więc sens także mojemu życiu.

Ale w naszym kręgu kulturowym Święta Wielkanocne mają nie tylko aspekt religijny. Te święta obrosły wieloma zwyczajami i obyczajami, sięgającymi niekiedy czasów starosłowiańskich, które nadały im niepowtarzalny klimat. Nie inaczej jest u nas na Kaszubach. Jeszcze jako dziecku trudno mi było wyobrazić sobie Wielkanoc bez święconki, barwnych pisanek, palm i zazielenionych gałązek brzeziny w wazonie, śmingusa-dyngusa i zajączka. Każda rodzina dbała o to, by tradycji stało się zadość i na świątecznym stole znalazły się typowo wielkanocne potrawy, w tym obowiązkowo jajko, którym dzieliła się cała rodzina, składając sobie przy okazji świąteczne życzenia. Ale także baranek, babki wielkanocne, lukrowane mazurki, ryby i biała kiełbasa. Świąteczne tradycje z rodzinnego domu przeniosłem potem do mojego, a moje dorosłe dzieci do swoich. I tak idzie to z pokolenia na pokolenie.