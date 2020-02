Kuba Jaffke z Rumi walczy z nawrotem białaczki. Każdy może pomóc

Dla każdej matki każda chwila spędzona obok szpitalnego łóżka to paraliżujący strach, przerażenie szargające wszystkie nerwy. To trauma, o której nikt nie mówi. Bo obserwowanie każdego dnia tego cierpienia bywa potwornie wyczerpujące, a najgorsze jest to, że nie możesz zamienić się miejscami i zabrać cierpienia własnemu dziecku, które na szpitalnym łóżku walczy o wszystko.

Bliscy Jakuba myśleli, że udało się pokonać chorobę. Byli przekonani, że udało się przejść przez najgorsze i mogą zacząć żyć na nowo. Nie chcieli wracać do tego, co przeżywali w związku z leczeniem onkologicznym.

Niestety, okazało się, że choroba nie odpuściła. Stało się to dwa dni po kontroli, w czasie której bliscy Kuby usłyszeli, że krew jest czysta, a on sam będzie mógł niebawem powrócić do jazdy na rowerze i fotografowania, czyli swoich dwóch największych pasji.

Jakub zaczął odczuwać dolegliwości, które zwiastowały chorobę, gdy ta postanowiła uderzyć po raz pierwszy. Następnego dnia trafił do szpitala. Rodzina usłyszała mrożącą krew w żyłach wiadomość: wznowa choroby.

Wiadomość o wznowie białaczki kilka dni po usłyszeniu wiadomości, że wróci do zdrowia załamał Jakuba. Tym razem walka ta jest trudniejsza, ponieważ Kuba wie, przez co będzie musiał przechodzić i ile bólu się z tym wiąże.

Życie Jakuba może uratować nierefundowana terapia. Bliscy nie wiedzą ile będzie to trwało, a także ile wyniesie ostateczny koszt. Trwa zbiórka środków, które nie tylko zapewni leczenie, ale także będą stanowiły zabezpieczenie.