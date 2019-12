Młodzi rumianie nagrodzeni za osiągnięcia artystyczne [ZDJĘCIA]

Stypendia zostały wręczone podczas uroczystości w Miejskim Domu Kultury w czwartek, 19 grudnia.

– powiedział Piotr Wittbrodt, zastępca burmistrza Rumi. –

Gratuluję wam pasji, a rodzicom i opiekunom dziękuję za to, że na co dzień was wspierają. Mam nadzieję, że te nagrody finansowe będą motywacją do dalszej pracy i sukcesów