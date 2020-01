Niepotrzebne firanki zmienią się w ekologiczne torby

W ramach akcji ,,Drugie życie firanki” swoje eko - torby można uszyć samodzielnie. W szyciu pomagać będą wolontariusze, którzy przy okazji przyuczają do zawodu krawcowej.

Akcje wspomóc można przynosząc materiały niezbędne do wykonania toreb, a mianowicie: firanki, bawełniane sznurki oraz białe nitki. Oddawać je można do Centrum Integracji Społecznej ( ul. Starowiejska 46) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 lub do Szkoły Podstawowej nr 8 w Rumi (ul. Rodziewiczówny 10) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00. Organizatorzy zwracają się z prośbą, aby ofiarowane firanki były wyprane.

Pierwsze ekologiczne torby, które powstały w ramach akcji przeszły już testy. Jedna ,,siatka” wykonana z firanki stanowi alternatywę nawet dla kilkudziesięciu lub kilkuset foliowych reklamówek. Przechowywać w nich można m.in. owoce i warzywa, a także pieczywo i inne produkty mączne. Firankowe torby mają ściągacz, zajmują niewiele miejsca, są trwałe, z łatwością można je prać oraz suszyć.