Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego w Wejherowie w dobie pandemii. Sumie odpustowej przewodniczył metropolita gdański |ZDJĘCIA, WIDEO

Mszy św. przewodniczył metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź. Podczas sumy odpustowej starosta wejherowski Gabriela Lisius przeczytała akt Zawierzenia Powiatu Wejherowskiego Matce Bożej Wejherowskiej

- Niedziele odpustowe pragniemy jednak celebrować, tak jak zezwalają nam na to aktualne rozporządzenia państwowe i kościelne. Dlatego zapraszamy Was do duchowej łączności z nami poprzez transmisję telewizyjną, internetową i facebookową - pisze w liście gwardian klasztoru. - Tak naprawdę to pusto tu bez Was! Cicho jakoś! Smutno! Postanowiliśmy zatem, jeśli przepisy epidemiczne na to zezwolą, abyście do kaszubskiej Jerozolimy przyszli na odpust Wniebowzięcia NMP 14 i 15 sierpnia. Szczegółowy program odpustowy zostanie wówczas podany w osobnym komunikacie - zwraca się do wiernych.