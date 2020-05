Ogień "zabrał" dobytek pielęgniarki z Rumi. Potrzebna pomoc |ZDJĘCIA

Do pożaru doszło w nocy z 13 na 14 maja w jednym z budynków na ulicy Sobieskiego w Rumi. Z ogniem walczyło kilka zastępów straży pożarnej.

- Spłonął dom i cały dobytek naszej cioci. Na co dzień pracuje jako pielęgniarka w Szpitalu Miejskim w Gdyni. Wychowuje samotnie syna. Stracili oni dach nad głową. Jest ona bardzo dobrą i pomocną osobą. Zawsze pomagała innym to i liczę teraz na to, że to my pomożemy jej. Wszystko, co przez lata udało jej się zgromadzić ciężką pracą, w jednej chwili wszystko poszło z dymem - pisze pan Jakub, organizator zbiórki, którą możemy znaleźć pod tym LINKIEM