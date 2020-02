Pojawi się drugi serial o historii Rumi. Narratorami będą wiekowi mieszkańcy

– Jest to kontynuacja serialu „Śladami dawnej Rumi”. Tym razem projekt zakłada stworzenie miniserialu dokumentalnego, w którym mieszkańcy miasta opowiedzą o tym, jak wyglądała Rumia w latach ich młodości – zapowiada Darek Rybacki , pasjonat historii oraz autor serii. – Odcinki zostaną podane w przystępnej formie, możliwe będzie ich odsłuchanie także w formie podcastu – dodaje.

„Świadkowie historii” to kolejny miniserial dokumentalny autorstwa Darka Rybackiego, którego celem jest popularyzacja historii Rumi. Filmowy zapis wspomnień najstarszych mieszkańców ma przede wszystkim posłużyć pasjonatom oraz zainteresować młodzież.

Realizacja obu wspomnianych produkcji odbywa się w ramach Budżetu Obywatelskiego, gdzie zdobyły łącznie ponad 1500 głosów. Dowodem na zainteresowanie mieszkańców historią miasta są również liczne interakcje na zamieszczane w mediach społecznościowych Rumi stare fotografie, a także popularność serialu „Śladami dawnej Rumi”. W samym serwisie YouTube było to ponad 57 tysięcy wyświetleń.

– W ostatnich dziesięcioleciach utrwalił się stereotyp Rumi jako młodego miasta. Wiele osób wciąż uważa, że nasza historia rozpoczyna się w 1954 roku, czyli w momencie nadania praw miejskich. Nic bardziej mylnego. Pierwsze wzmianki o Rumi pochodzą z początku XIII wieku, już wówczas na naszych ziemiach funkcjonował cysterski kościół. Niewiele młodsze jest Zagórze, które przez całe wieki pełniło w regionie ważną funkcję gospodarczą – mówi Darek Rybacki. – Wierzę, że znajomość dziejów Rumi to ważne spoiwo społeczne, część naszej tożsamości. Wprawdzie w mieście nie pozostało zbyt wiele zabytków, ale na szczęście dużo interesujących informacji wciąż można wydobyć z różnego rodzaju źródeł, także ze wspomnień mieszkańców – przekonuje.

Premiera nowego serialu dokumentalnego odbędzie się 28 lutego o godzinie 18:30 w Stacji Kultura. W pierwszym odcinku „Świadków historii” o swoim życiu opowie Alfons Trocki – urodzony w 1921 roku mieszkaniec Białej Rzeki, który jako młody mężczyzna został wcielony do wojsk niemieckich i wysłany na front wschodni, gdzie omal nie zginął. Z kolei po otwarciu frontu zachodniego stanął po stronie aliantów, a tam przydzielono go do 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej. O wspomnieniach Alfonsa Trockiego można także przeczytać w lutowym wydaniu Rumskich Nowin.