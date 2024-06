Prasówka 10.06.2024 Rumia. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rumi

Niedziela, 9 czerwca, miała bardzo rowerowy charakter dla wielu mieszkańców Pomorza. To w związku z Wielkim Przejazdem Rowerowym, którego 26. edycja objęła aż dziesięć miast i grupy z całego województwa pomorskiego. Do przejazdu można było dołączyć w dowolnym momencie, na wygodnym dla siebie dystansie.

W Arce Gdynia dojdzie do zmian kadrowych, co będzie konsekwencją braku awansu do PKO Ekstraklasy i koniecznością rywalizacji w Fortunie 1. Lidze w sezonie 2024/25. Kto odejdzie, kto może odejść z zespołu żółto-niebieskich, a kto dołączy do drużyny? Jakie ruchy transferowe planuje Arka? Sprawdźcie. Tutaj będzie aktualizacja na bieżąco w zależności od pogłosek o tym, kto może odejść i gdzie, a kto może trafić do Arki.