Prasówka z Rumi 23.05.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Piłkarze Arki Gdynia niesamowicie skomplikowali sobie sytuację w tabeli Fortuny 1. Ligi. Jeszcze miesiąc temu wydawało się, że awans do krajowej elity to tylko formalność. Żółto-niebiescy jednak koncertowo roztrwonili całą pokaźną zaliczkę i w niedzielę zagrają u siebie bezpośredni mecz o awans z GKS-em Katowice.

16-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego został zatrzymany przez policję w związku z kradzieżą samochodu na minuty i niezatrzymanie się do kontroli. Za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem rodzinnym.

Łebski Klub Żeglarski podpisał wieloletnią umowę z Equinorem, firmą która planuje budowę Morskich Farm Wiatrowych na Bałtyku. To kontynuacja rozpoczętej przed rokiem współpracy w ramach globalnego projektu Heroes of Tomorrow. To oznacza nie tylko konkretne wsparcie dla zawodników ale też poszerzenie oferty klubu i szkolenie większej ilości dzieci i młodzieży. Prezes Łebskiego Klubu Żeglarskiego już zachęca zapisów.