Przegląd prasy 27.05.2024 Rumia. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rumi

Łowcy pedofili z fundacji ECPU zdemaskowali 56-letniego mieszkańca Lęborka, który w sieci nagabywał 13-latkę z Dolnego Śląska. Rozbierał się przed dziewczynką do kamery i składał jej seksualne propozycje. - Lubisz seks? Co byś powiedziała, gdybym przyjechał? Tylko nic o tym nie mów mamie. Mama sprawdza ci telefon? - dopytywał podczas internetowego kontaktu. Mężczyzna już został zatrzymany przez policję. Okazuje się, że był już wcześniej karany za pedofilię.

