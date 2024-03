Przegląd tygodnia z 17.03.2024 w Rumi. Najważniejsze wydarzenia od 10.03 do 16.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Rumia, 17.03.2024. 10.03 - 16.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Piesze szlaki turystyczne jako pętle są chętnie wybierane przez turystów. Start i meta znajdują w tym samym miejscu, co ma olbrzymie znaczenie dla zmotoryzowanych. Zapraszamy do odwiedzenia Wydmy Czołpińskiej (gm. Smołdzino), a konkretnie trasy, która jest pętlą. I to właśnie wiosną – na urokliwej trasie nie doświadczymy wtedy tłumu.

Rynek luksusowych samochodów używanych w 2023 roku kierował się ku nowym szczytom. Chętni na luksusowe i prestiżowe samochody używane mogli wybierać w ubiegłym roku wśród 412 ofert aut, które kosztowały więcej niż 1 mln złotych.