Rumia. Doświetlenie przejść dla pieszych jeszcze w tym roku

Przejścia dla pieszych w co najmniej 20. lokalizacjach zostaną doświetlone. Autorami wniosków są mieszkańcy, którzy w konsultacji ze strażą miejską i pracownikami urzędu, wybrali do oświetlenia pasy zlokalizowane na ulicach: Dąbrowskiego, Dębogórskiej, Gdańskiej, Kosynierów, Sabata, Starowiejskiej, Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury oraz Ceynowy.

Przy każdym z 20 przejść dla pieszych pojawią się nowoczesne słupy oświetleniowe wraz z oprawami w technologii LED. W tym doświetlone zostanie 5 przejść prowadzących do Szkoły Podstawowej nr 6 (ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Ceynowy).

– Są to najbardziej ruchliwe przejścia dla pieszych w mieście, właśnie w tych lokalizacjach najczęściej dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Oświetlenie, które ma się tam pojawić, z pewnością poprawi widoczność, a co za tym idzie, poprawi się bezpieczeństwo pieszych i kierowców – podkreśla Ariel Sinicki, zastępca burmistrza Rumi.