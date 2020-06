Rumia. I Komunia Święta w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych| ZDJĘCIA

W sobotę, 13 czerwca w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych dzieci przystąpiły do I Komuni Świętej. Ze względu na szczególną sytuację przystępujący do sakramentu podzieleni zostali na dwie mniejsze grupy. Pierwsza msza rozpoczęła się o 9:30, druga - o 11:30. Pomiędzy przystępującymi do komunii zachowane zostały odstępy, liturgia została także skrócona.

Mszę świętą poprowadził ks. Jakub Marek, opiekun ministrantów. W trakcie liturgii wygłosił homilię w formie rozmowy z przystępującymi do sakramentu. Tematem homilii odwołującej się do wygłoszonej podczas mszy ewangelii oraz sakramentów pokuty i komunii świętej było przebaczenie, głód, a także prezent.

Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały poświęcone ikony oraz chleb. Wykonano także pamiątkowe zdjęcia.