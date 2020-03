Rumia: Na Youtubie można już oglądać "Świadków historii"

Produkcja "Świadkowie historii" jest swoistą kontynuacją zeszłorocznego miniserialu „Śladami dawnej Rumi”, jednak tym razem narratorami opowieści są wiekowi mieszkańcy miasta. Realizacja obu wspomnianych produkcji autorstwa Darka Rybackiego odbywa się w ramach Budżetu Obywatelskiego.

– To dla mnie ogromny zaszczyt i motywacja do dalszej pracy. Bardzo dziękuję burmistrzowi za zaufanie i obiecuję go nie zawieść – powiedział Darek Rybacki, mówi pomysłodawca i twórca serii.