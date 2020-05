Stacja Kultura Rumia organizuje spotkania online ze znanymi mieszkańcami

Mieszkańcy Redy naruszyli nakazy związane z epidemią koronawirusa. Policja skieruje wnioski o ukaranie

Wnioski do sądu o ukaranie, oraz do sanepidu zostaną skierowanie wobec trzech mieszkańców Redy, w związku z tym, że zakłócali ciszę nocną i nie stosowali się do obowiązujących nakazów COVID-19 . - Sprawcy nie tylko hałasowali, ale także spożywali alkohol, a także wbrew obecnie ob...