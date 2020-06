Stacja Kultura z ogólnopolską nagrodą za najlepszy pomysł promujący czytelnictwo

Motywem przewodnim realizowanych działań była twórczość gdańskiego pisarza, Pawła Huelle. Jego słowa zawarte w tomiku „Obłoki jasne nad tobą” stały się pretekstem do stworzenia spektaklu – teatru tańca. Do projektu zaproszona została rumska młodzież, która pod kierunkiem wybitnych twórców (choreografowie Agata Gregorkiewicz oraz Andrzej Morawiec) pracowała nad przełożeniem słów na język ruchu. W efekcie powstał taneczny spektakl ilustrujący wiersze Pawła Huelle, który zaprezentowany został w przestrzeni wypożyczalni Stacji Kultura

Kierownik działu promocji Stacji Kultura Kinga Lanc otrzymała pierwszą nagrodę za najlepszy pomysł promujący czytelnictwo w ogólnopolskim konkursie Zwyrtała 2020. Ta ogólnopolska nagroda przyznawana jest podczas festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festival. Nazwa wyróżnienia stanowi nawiązanie do górala, bohatera opowiadania Kazimierza Przerwy-Tetmajera , który ,,tak pięknie grał na skrzypcach, że roztańczył całe niebo”.

– informuje Stacja Kultura Rumia.

Konkurs Zwyrtała adresowany jest do wszystkich osób oraz instytucji, dla których ważne jest słowo pisane. Ocenie jury podlega pomysł oraz jego realizację. Sam konkurs ma na celu nagrodzenie osób realizujących wybitne działania w zakresie wokół książek, a także zebranie pomysłów na to, aby nie ulegały one zapomnieniu.

Pomysły ocenia jury w składzie: prof. Anna Janus-Sitarz, prof. Grzegorz Leszczyński, Konstanty Przybora.