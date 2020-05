W Rumi niszczycieli roślin odstrasza ,,srogi mag", a kwiaty proszą o pozostawienie w spokoju| ZDJĘCIA

Na terenie Rumi przybyło zieleni miejskiej. Na ulicach pojawiły się nowe doniczki i rabaty kwiatowe, w parkach prowadzono prace nad pielęgnacją zieleni. Część nowych kwiatów nie może już jednak cieszyć mieszkańców, ponieważ została zniszczona lub skradziona.

Cieszymy się, że nowe miejskie klomby i rabaty przypadły do gustu mieszkańcom. Apelujemy jednak, aby były one podziwiane w taki sposób, żeby nie dochodziło do ich niszczenia. Nie jest to również odpowiednia przestrzeń do spaceru z psem. Wolelibyśmy, żeby zwierzęce odchody nie były częścią roślinnych dekoracji