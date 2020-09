W Rumi oficjalnie otwarto trzy nowe budynki Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” |FOTO

Wprawdzie z dwóch budynków dzieci mogą korzystać od listopada 2019 roku, a z trzeciego od lutego 2020 roku, to ze względu na "wybuch" pandemii oficjalne otwarcie miało miejsce we wrześniu. Było połączone z festynem integracyjno-sportowym.

- Jest to bardzo ważna dla nas chwila. Istotne jest to, aby społeczeństwo, nasi sąsiedzi wiedzieli o tym, że dzieją się tutaj same dobre rzeczy. Trafiają do nas dzieci, które zostały pozbawione opieki rodzicielskiej z różnych powodów. I to jest dla nich teraz dom - mówi Iwona Romanowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. - W Rumi mamy trzy nowe budynki o charakterze domowym. W każdym z budynków może mieszkać do 14 dzieci. Są tutaj dwuosobowe pokoje, kuchnia z jadalnią, miejsce do wspólnego oglądania telewizji i spędzania czasu razem, a na zewnątrz mamy boisko i siłownię - dodaje.