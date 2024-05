Przegląd prasy Rumia 10.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Rumi

Arka Gdynia może zapewnić sobie w niedzielę awans do PKO Ekstraklasy, ale nie jest zależna wyłącznie od siebie. Musi na pewno pokonać Zagłębie Sosnowiec w spotkaniu Fortuny 1. Ligi, ale też liczyć na to, że GKS Katowice nie wygra derbowego starcia z GKS Tychy. To bardzo ważny mecz dla zespołu z Gdyni, bo w dwóch ostatnich kolejkach zagra wyłącznie z ligową czołówką.

Wyobrażasz sobie nie robić kupy regularnie? To pomyśl, że nie oddajesz stolca przez trzy miesiące. Tak, nie trzy dni ani trzy tygodnie – trzy miesiące! Tak długo męczył się mężczyzna, który cierpiał na ekstremalne zaparcia, aż jego brzuch wyglądał jak w trojaczej ciąży. Dowiedz się, co powoduje zatrzymanie stolca i jak go odblokować. Ostrzegam – to nie będzie przyjemna lektura.