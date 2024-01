Przegląd prasy z tygodnia 31.12.2023. Co działo się w Rumi. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Chociaż mieszkańcy województwa pomorskiego z fokami są zaznajomieni - poprzez liczne zdjęcia, spotkania nad Morzem Bałtyckim czy też w fokariach - to z pewnością ten przypadek ich zaskoczy. Rzadko kiedy, a właściwie nigdy nie widuje się tych zwierząt w tak znacznej odległości od Bałtyku. Fokę przyuważono nad Jeziorem Kopalińskim, czyli około 1,5 kilometra od morza.

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni wydało ostrzeżenia drugiego stopnia dla województwa pomorskiego. Alert został ogłoszony w środę, 27 grudnia i dotyczy on wezbrania wód i przekroczenia stanów ostrzegawczych. Sytuacja potrwa do czwartku - w niektórych miejscach do 9:00, w innych z kolei nawet dłużej.