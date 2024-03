Przegląd tygodnia z 24.03.2024 w Rumi. Najważniejsze wydarzenia od 17.03 do 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Za nami pierwsze wydarzenie związane z tegoroczną edycją Miss Województwa Pomorskiego. W Hotelu SPA Faltom odbył się tegoroczny półfinał konkursu. Wyłoniono finalistki do tytułów Miss Woj. Pomorskiego oraz Miss Nastolatek Woj. Pomorskiego. Konkurs jest obecnie największym, jedynym i najbardziej prestiżowym konkursem piękności w woj. pomorskim. Prawie 90 uczestniczek walczyło o awans do finału konkursu.

W szkole w Starej Kiszewie doszło do pożaru w kotłowni. Konieczna okazała się ewakuacja uczniów i pracowników placówki. Jak na razie nie wiadomo, co było przyczyną zdarzenia.

Włamania i kradzież do garażu w Rumi wyjaśniona w szybkim tempie, bo nocnego złodzieja pomógł namierzyć... poszkodowany. 45-latek zabrał fanty za ok. 10 tysięcy złotych i musi za to odpowiedzieć. Samochód nocnego "gościa" namierzyła jego ofiara. Zgłaszający śledził mężczyznę i na bieżąco informował policjantów z Rumi. Ci nie mieli problemów, by go złapać.