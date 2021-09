XI Memoriał Lidii Lipińskiej w Rumi. Upamiętnią rumską trenerkę

Patronka turnieju - Lidia Lipińska – była znana mieszkańcom Rumi jako nauczycielka wychowania fizycznego i trener UKS „Zagórzanka”. Zajmowała się propagowaniem unihokeja oraz organizowaniem imprez sportowych. Chociaż z wykształcenia była socjologiem, życie poświęciła swojej największej pasji, jaką był sport. Zaczynała jako trener drużyny piłki ręcznej dziewcząt, później zainteresowała się unihokejem, widząc jak dużą popularnością cieszy się ta dyscyplina wśród rumskich uczniów. Założyła pierwszy UKS w Rumi pod nazwą „Czwórka”.

Zasłużona dla miasta

Lidia Lipińska przez blisko 10 lat pracy ze swoją drużyną zdobyła srebrny i brązowy medal Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, a jej podopieczni sięgnęli po brązowy medal mistrzostw Polski i awansowali do I ligi seniorów. Trenerka wychowała kilku reprezentantów kraju, a jej wysiłki zostały nagrodzone medalem za wybitne zasługi dla sportu szkolnego. Odeszła nagle, a obecnie co roku pod koniec września odbywa się memoriał unihokejowy nazwany jej imieniem. Jest to inicjatywa nauczycieli i absolwentów Gimnazjum nr 2 w Rumi oraz bliskich współpracowników zmarłej (a w szczególności Jolanty Król, dyrektor MOSiR-u), którym zależało na upamiętnieniu tak popularnej i zasłużonej dla Rumi osobowości sportowej. Pośmiertnie Lidii Lipińskiej nadano tytuł „Zasłużony dla miasta Rumi”.